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Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, çalışanlar için beklenen yılbaşı tatili süresi belli oldu! Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı konusundaki merak sona erdi. Yapılan açıklamaya göre, çalışanlar için güzel bir haber var. İşte detaylar...

Yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı sorusu, birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. 2024 yılında yılbaşı tatili, hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle toplam 3 gün sürecek. Bu, çalışanlar için uzun bir soluklu tatilin kapılarını aralayacak.

Yılbaşı gecesi, yani 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece pazar gününe denk geliyor. Resmi tatil olan 1 Ocak 2024, bu yılbaşı tatilinin sadece bir gün olacağını gösteriyor.