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Kampanya kapsamında Yazar Ayşe Koldemir'in ''Kış Sürprizi'' adlı kitabının imza günü etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak katıldı. İmza günün ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden İl Müdürü Altınkaynak, geleceğin teminatı öğrenciler ile sohbet etti.

Öğrencilerin ziyaretinin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Altınkaynak, eğitim ve öğretim süreçleri, yürütülen yerel ve ulusal projeler, öğrencilerin hedef belirlemesi ve yeteneklerini keşfetmeleri için yapılacak rehberlik hizmetleri konularında öğretmenler ile fikir alışverişinde bulundu.

Bağış kampanyasında emeği geçenlere teşekkür eden Altınkaynak, “Düzenlenen etkinlikte emek ve gayretlerinden dolayı Yazar Ayşe Koldemir ile okulumuzun yönetici, öğretmen, öğrenci ve çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.