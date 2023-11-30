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Yıl sonuna yaklaşırken, LPG'de ÖTV zammıyla ilgili çıkan söylentiler, tüketicileri tüp fiyatları konusunda endişelendiriyor. Otogaz litre fiyatlarına getirilebilecek 9 liraya varan ÖTV zammının, tüp fiyatlarına yüzde olarak nasıl yansıyacağı merak konusu.

Ülkemizde evlerin ve işletmelerin vazgeçilmez enerji kaynağı olan tüp gaz, özellikle son yıllarda artan fiyatlarıyla bütçeleri zorluyor. Doğalgazın ulaşamadığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar, tüpgaz fiyatlarındaki bu artışın olumsuz etkilerini hissediyor. Hem evlerde hem de sektörde ısınma hizmetleri için kullanılan tüpgaz fiyatları, gün geçtikçe artıyor. 2023 yılının son aylarına girerken, tüpgaz fiyatlarına bir zam daha geldiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde LPG'de ÖTV zammının yeni yıl itibarıyla uygulanacağı iddiaları, tüketicileri tüp fiyatlarına odaklandırdı. Otogaz litre fiyatlarına getirilebilecek 9 liraya varan ÖTV zammının, tüp fiyatlarına yüzde olarak nasıl etki edeceği ise henüz netleşmedi. Ancak ortaya atılan bu iddia sonrasında tüp kullanıcıları, Türk fiyatlarının ne kadar arttığını araştırmaya başladı.

Tüp fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenmektedir. Petrol fiyatları, vergiler, döviz kuru ve dağıtım maliyetleri gibi faktörler tüpgaz fiyatlarının belirlenmesinde etkilidir. Uluslararası ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteren tüp fiyatları, aynı zamanda tüpün markasına, yaşanılan bölgeye ve tüpün kilogram fiyatına göre de değişmektedir.

Geçtiğimiz zam sonrasında tüp fiyatlarıyla ilgili güncellemeler yapılmıştır. İşte bazı tüp markalarına ait güncel fiyatlar:

AYGAZ TÜP FİYATLARI:

Aygaz Mini 2 kg Ev Tüpü: 138,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Tombul Ev Tüpü: 585,00 Türk Lirası

Aygaz Maksi Tombul 12 kg Tüp: 596,00 Türk Lirası

Aygaz 12 kg Valfli Uzun Ev Tüpü: 596,00 Türk Lirası

BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI:

Bizimgaz 2 kg Gri Piknik Tüpü: 107,00 Türk Lirası

Bizimgaz 12 kg Ev Tüpü: 545,00 Türk Lirası

Bizimgaz 24 kg Ticari Tüp: 1.097,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Sanayi Tüpü: 2.045,00 Türk Lirası

Bizimgaz 45 kg Propan Tüpü: 2.198,00 Türk Lirası