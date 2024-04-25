Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Nisan ve Mayıs ayı ihalelerini resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ, Eskişehir Beylikova'da 189 konut, Kayseri Bünyan'da 131 konut, Zonguldak Çaycuma'da 197 konut, Şanlıurfa Merkez'de 246 konut, Karabük Merkez'de 866 konut ve Ankara Gölbaşı'nda 545 konut inşa edecek.

İşte detaylar:

Eskişehir İli Beylikova İlçesi'nde 189 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 29 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kayseri İli Bünyan İlçesi Yakutiye Mahallesi'nde 131 Konut ve 1 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 15 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'da yapılacak.

Zonguldak İli Çaycuma İlçesi Velioğlu Mahallesi'nde 197 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Merkez Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 2. Etap 1. Bölüm'ünde 246 Konut, 220 Dükkan ve 56 Ofis İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

Karabük İli Merkez İlçesi Soğuksu Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 866 Konut, 53 İşyeri, 1 Kuran Kursu ve 1 Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

Ankara İli Gölbaşı İlçesi Gerder Mahallesi'nde 545 Konut ve 1 Ticaret Merkezi (18 Dükkan) İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.