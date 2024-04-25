Milli Emlak, 3 ilde bulunan 20 arsa ve araziyi KDV'den muaf olarak satışa sunuyor. İşte detaylar:

Mersin'in Mut ilçesinde bulunan 5 arsa ve arazi, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 09:30'da ihale ile satılacak. Bu gayrimenkuller, 571,81 metrekare ile 21 bin 364 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahiptir. Geçici teminat bedelleri ise 17 bin 250 TL ile 489 bin TL arasında değişmektedir. KDV'den muaf olan bu gayrimenkullerin fiyatları 57 bin 500 TL'den başlayıp 1 milyon 630 bin TL'ye kadar çıkmaktadır.

Giresun Merkez ilçesinde yer alan 6 arsa ve arazi için satış ihalesi 8 Mayıs'ta saat 09:00'da gerçekleştirilecek. Bu gayrimenkullerin büyüklükleri 19,52 metrekare ile 4 bin 36 metrekare arasında değişmekte olup, geçici teminat bedelleri 44 bin 100 TL ile 802 bin 800 TL arasında değişmektedir. KDV'den muaf olan bu gayrimenkullerin fiyatları ise 147 bin TL'den başlamakta olup, 2 milyon 676 bin TL'ye kadar yükselmektedir.

Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde bulunan 9 arsa ve arazi için satış ihalesi 9 Mayıs'ta saat 12:00'de gerçekleştirilecek. Bu gayrimenkullerin büyüklükleri 700 metrekare ile 28 bin 378 metrekare arasında değişmekte olup, geçici teminat bedelleri 350 bin TL ile 3 milyon 975 bin TL arasında değişmektedir. KDV'den muaf olan bu gayrimenkullerin fiyatları ise 3 milyon 500 bin TL'den başlamaktadır.