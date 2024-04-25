TOKİ, 197 konut inşaatı için ihaleye çıkıyor. Detaylar haberimizde…

TOKİ tarafından Zonguldak'ta yapılacak 197 konutun ihale tarihi belirlendi.

Çaycuma ilçesi Velioğlu Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak olan 197 konut inşaatı için ihale süreci başladı.

Tünel kalıp sistemiyle gerçekleştirilecek olan konut inşaatı ve alt yapı ile çevre düzenleme işi için belirlenen ihale tarihi 20 Mayıs 2024 olarak açıklandı. İhale, TOKİ Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

İhale sonrasında seçilen firmanın TOKİ ile yapacağı sözleşmenin ardından, yer tesliminin 10 gün içinde gerçekleştirileceği ve projenin tamamlanmasının ise 3 ay süreceği bildirildi.