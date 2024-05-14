Ev sahipleri ve kiracılar için müjdeli bir haber: TOKİ, 33 ilde arsa satışlarına devam ediyor ve şimdiye kadar olduğu gibi bu fırsatlar hala devam ediyor. KDV’siz arsa satışları için başvurular hala açık. Peki, bu fırsattan nasıl yararlanabilirsiniz?

TOKİ, uygun fiyatlarla arsa satışını duyurduğu 33 ildeki projelerine ilişkin son duyurusunu yayınladı. Ancak, başvuru süresinin sona erdiği belirtildi. Peki, bu fırsattan yararlanmak isteyenler ne yapmalı? Devlete ait arsalar TOKİ Emlak Müzayede aracılığıyla vatandaşlara ve şirketlere sunulacak. Başvuru için yaş sınırlaması olmaması, herkesin bu fırsattan yararlanabileceği anlamına geliyor.

ALINAN ARSALARIN GERİ ÖDEME KOŞULLARI NASIL?

Genel olarak, konut alanı olarak planlanan arsalar, alıcılarına çeşitli olanaklar sunuyor. İsteyenler, arsalarını değerlendirmek için ev inşa etmek isteyebilecekleri gibi, sadece arsalarını değerlendirme yolunu tercih edebilirler. Bu nedenle, arsa satın alanların ev yapma zorunluluğu bulunmuyor.

Devlete ait arsaların satışı peşin veya taksitli olarak gerçekleştirilebiliyor. Taksit seçeneğinde, ödemeler 48 aylık bir vadeyle yapılıyor. Alıcılar, %25 peşinatı ödedikten sonra kalan tutarı 48 aya yayarak taksitlendirme yapabiliyorlar. Başvurular için herhangi bir ikamet şartı aranmıyor.

Arsaların fiyatlarına ilişkin detaylara göz attığımızda, en düşük fiyatlı arsanın 199 bin liradan satışa sunulduğunu görüyoruz. Ortalama fiyatlar ise 500 ile 800 bin lira arasında değişiyor. Daha büyük bir araziye sahip olmak isteyenlerin ödemesi gereken ücretlendirme ise daha yüksek olabiliyor.