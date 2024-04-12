Yeni projeler, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerini içerecek ve başvurular Mayıs ayında başlayacak.

TOKİ'nin sosyal konut projeleri, Ankara, Şırnak, Şanlıurfa, Kayseri, Karabük ve Çankırı'da 3-23 Mayıs tarihleri arasında ihale edilecek. Başvuru tarihleri ise ihalelerin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde duyurulacak.

Yeni projelerde sunulan konut tipleri 2+1 ve 3+1 olacak ve uygun taksit imkanları sunulacak. Ancak, başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunuyor:

Başvuru sahibinin tapusu olmamalı.

İlgili ilde en az 1 yıl ikamet etmiş olmalı.

Başvuru sahibi veya ailesinde hiç kimsenin üzerine tapu bulunmamalı.

Başvuru sahibi 25 yaşını doldurmuş olmalı (Ancak, çocuk sahibi dul kadınlarda yaş şartı aranmıyor).

Ayrıca, öncelikli kabul edilen gruplar şunlardır:

Şehit aileleri ve harp/vazife malulleri eşleri.

%40 ve üzeri engelli vatandaşlar.

Emekli vatandaşlar.

Diğer konut talep eden vatandaşlar.