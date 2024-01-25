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TOKİ tarafından artık sadece 50 bin TL ile ev sahibi olmak mümkün kılınıyor. İşte detaylar:

Ev sahibi olmak gün geçtikçe zorlaşıyor, ancak TOKİ, konut satışları ile umut ışığı oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma ile konut ve işyeri satışlarına başlayacağını duyurdu.

26 ilde toplamda 132 konut, 29 ilde ise 296 iş yeri açık artırmayla satışa sunulacak. Konutların bir kısmı hemen teslim edilecekken, bir kısmı 36 ay sonra teslim edilecek. Konutlar, yüzde 25 peşinatla satışa sunulacak ve 72 ay vadeli ödeme imkanı sağlanacak. Açık artırma tarihi ise 8 Şubat 2024 olarak belirlendi.

İş yerleri ise 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay ve hemen teslim olarak farklı teslim süreleriyle satışa çıkacak. İş yerleri için yüzde 15 peşinat ve 60 ay vadeli ödeme seçeneği sunulacak. İş yerleri açık artırması ise 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak.

KONUT SATIŞLARI YAPILACAK İLLER

Yozgat, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van.

İŞ YERİ SATIŞLARI YAPILACAK İLLER

Yozgat, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon.