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Yozgat Valiliği tarafından araç alım ve satımlarla alakalı dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.

Valilik, “Araç alıp ve satarken dolandırılıyor olabilirsiniz” dedi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Dikkatli ol araç alıp ve satarken tedbirli olun. İnternet sitesi üzerinden gördüğünüz aracın değeri piyasa değerinin çok altında ise, araç hakkında pazarlık yaptığınız kışı notere gelmeyeceğini bir yakınını göndereceğini söylüyorsa, araç alım ve satımı konusunda telefonda anlaştığınız kişi, buluşma saatini özellikle bankaların ve noterlerin kapanmasına yakın saatleri seçip sizleri noter ve banka kapanacak, acele etmen gerekiyor diye telaşlandırarak sağlıklı düşünmenizi engelliyorsa, aracın pazarlığını yaptığınız kişi, aracın alım satımı için notere gittiğiniz kişiyle farklı bahaneler öne sürerek aracın bedelini konuşmamanızı istiyorsa, araç bedelini araç ruhsat sahibinden farklı bir kişinin banka hesabına veya IBAN numarasına göndermeniz isteniyorsa dolandırılıyor olabilirsiniz. Araç alım ve satımında güvenli ödeme yöntemlerini tercih ediniz” ifadelerine yer verildi.