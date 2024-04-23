2022'de başlatılan "İlk Evim Arsa" projesi, konutlarla birlikte arsa başvurularını da kapsayarak büyük bir talep görmüştü. Bu proje sayesinde vatandaşlar, uygun fiyatlarla konut ve arsa sahibi olma fırsatını elde ediyorlar.

KÜTAHYA'DA, BİN MÜSTAKİL VE 160 MÜŞTEREK ARSA SAHİPLERİ BELİRLENDİ

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "İlk Evim Arsa" projesi çerçevesinde Kütahya merkezinde bin adet müstakil arsa ve 160 adet müşterek arsa için hak sahiplerinin belirlendiğini duyurdu. Bu adım, vatandaşların hayallerindeki ev veya arsaya bir adım daha yaklaşmalarını sağladı.

TOKİ'YE 2 MİLYON 61 BİN 40 METREKARELİK ALAN DEVREDİLDİ

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOKİ'ye 2 milyon 61 bin 40 metrekarelik arsanın devredildiğini açıkladı. Bu devir işlemiyle birlikte, TOKİ daha fazla kişiyi konut ve arsa sahibi yapmak için geniş bir alanı kontrolü altına aldı.

TAHSİS VE SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRECİ BAŞLADI

Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Parmakören Mahallesi'nde bulunan 160 müşterek arsa için tahsis ve sözleşme imzalama sürecinin başladığını belirtti. Bu süreçle birlikte arsa sahipleri, gelecekteki ev ve arsaları için planlamalarını yapmaya başlayabilirler.

MÜSTAKİL ARSALAR İÇİN TASLAK PLAN HAZIRLANDI

Kütahya'daki Parmakören Mahallesi'nde, 1 milyon 941 bin 645 metrekarelik alanda 1000 müstakil arsa için taslak plan hazırlandı. Plan, kurum görüşlerinin tamamlanmasının ardından revize edilecek ve onay sürecine geçilecek. Planlama süreci titizlikle yürütülüyor ve en uygun şartlarda konut inşası gerçekleştirilecek.

HIZLI ÇALIŞMALARLA SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINA YAKLAŞILIYOR

Bu sürecin 2 ay içinde tamamlanarak sözleşme imzalama aşamasına geçilebilmesi için hızlı çalışmalar sürüyor. TOKİ, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.