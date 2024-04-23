Araç sahiplerine yapılan bu uyarı, her aracın donanımında bulunması gereken bir özelliği vurguluyor. EDR uygulaması olarak da bilinen kara kutu sistemi, trafikteki pek çok zorluğun üstesinden gelmek için zorunlu hale getiriliyor. Peki, bu uygulama nedir ve nasıl işler?

Avrupa Birliği'nde son dönemde duyurulan bir uygulama, dikkatleri üzerine çekti. Temmuz ayından itibaren AB ülkelerinde zorunlu olacak olan kara kutu uygulamasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bu yeni uygulama, M1 kategorisindeki (sekiz koltuklu) otomobiller ile 3,500 kg altındaki N1 sınıfı araçlar için geçerli olacak.

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Kara kutu sistemi, çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanacak. Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kıbrıs, Hırvatistan, Estonya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya, Slovenya, İsveç, Litvanya gibi ülkelerde EDR sistemi zorunlu hale gelecek.

EDR SİSTEMİ NEDİR?

EDR sistemi, araçlarda bulunan hava yastığı sistemine entegre edilecek ve sürücülerin müdahale edemeyeceği bir yapıda olacak. Bu sistem, aracın hızı, fren durumu, iç güvenlik sistemleri gibi verileri kaydederek, acil durumlarda yardım çağrısında bulunabilecek.

TÜM ARAÇLARDA EDR UYGULAMASI OLACAK MI?

Avrupa Birliği'nin getirdiği EDR uygulaması, başlangıçta tüm araçlarda uygulanmayacak. Öncelikle sekiz koltuğa sahip arabalar gibi belirli araçlar için geçerli olacak olan bu uygulamanın ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de hayata geçirilmesi bekleniyor.