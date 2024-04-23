AG Mars Yenilenebilir, Kırıkkale'de 619 milyon TL'lik bir yatırımla 50 MW kurulu güce sahip olan AG Mars-4 Depolamalı Güneş Enerji Santrali'ni (DGES) kurmayı ve işletmeyi planlıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, 49,95 MW kurulu güce sahip AG Mars-4 Güneş Enerji Santrali (GES) ve 50 MWh kapasiteli Enerji Depolama Tesisi (EDT) kurulacak.

AG Mars Yenilenebilir Elektrik şirketi, Kırıkkale ili Keskin ilçesi Yenice Köyü sınırları içindeki 76 hektarlık alanda, 49,95 MW kurulu güce sahip AG Mars-4 Güneş Enerji Santrali (GES) ve 50 MWh kapasiteli Enerji Depolama Tesisi (EDT) kurmayı planlıyor.

Projenin değeri 619 milyon TL olup, güneş enerji santralinde 545 Wp gücünde 122.509 adet panel kullanılacak. Ayrıca, 0,25 hektarlık bir alanda 50 MWh kapasiteli Lityum İyon bataryaları kullanan bir batarya enerji depolama sistemi kurulacak.

AG Mars-4 GES'te yıllık toplam maksimum elektrik enerjisi üretimi 100 milyon kWh'i aşacak. Üretilen enerji, KEAS Karıştıran GES - Hacılar TM EİH'ye bağlanacak ve gerektiğinde Elektrik Depolama Tesisine aktarılmak üzere geri verilecek.