Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, düşük taksitler ve düşük peşinatlarla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için Türkiye genelindeki yeni projelerini duyurmaya devam ediyor. Ancak, e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu adım adım nasıl gerçekleştirilir?

TOKİ'nin inşa ettiği projelerle dar ve orta gelirli vatandaşları konut sahibi yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın projelerine başvurmak isteyenler, bu başvuruları e-Devlet üzerinden yapabiliyorlar. Ancak, e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu yapabilmek için belirli adımları takip etmek gerekmektedir.

İşte e-Devlet üzerinden TOKİ başvurusu adımları:

Öncelikle, TOKİ projelerine başvurmak için e-Devlet sistemine giriş yapılmalı ve arama bölümünde "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" sayfasına gidilmelidir. Ardından, Konut Başvurusu seçenekleri arasından başvuru bilgilendirme formu okunmalı ve devam et butonuna tıklanmalıdır.

Daha sonra, eğer varsa yapılmış olan mevcut başvurular görüntülenir. Yeni başvuru yapabilmek için sağ üst kısımdaki "Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayarak başvuru aşamasına geçilmelidir.

Yapılan başvuruların ilk adımında, tercih edilen sosyal konut projelerinden başvuru yapılmak istenen proje seçilmeli ve sayfanın alt bölümünde bulunan "Devam et" butonuna tıklanmalıdır. Ardından, konut tipi seçimi yapılmalı ve işleme devam edilmelidir.

TOKİ başvurularının 3. adımında, "Bilgilendirme ve Onay" sayfası açılacaktır. Bu sayfada bulunan bilgiler dikkatlice kontrol edilmeli ve bilgilendirme metni okunduktan sonra alt kısımda yer alan "Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum..." biçimindeki alan işaretlenmelidir. Sonra, bir sonraki aşamaya geçilmelidir.

Aşamada ise "Başvuru Formu" ekranı açılacaktır. Burada, kişisel bilgilerin eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulması gerekmektedir.

Son olarak, başvurular henüz tamamlanmamışsa, doldurulan formun ön izlemesi başvuru yapan kullanıcıya gösterilecektir. Eğer bilgilerde eksiklik veya hata varsa, önceki sayfaya dönülerek düzeltme yapılmalıdır. Bilgiler doğru ve eksiksiz ise, sayfanın alt bölümünde önce "Başvuru Kategorisi" daha sonra da "Devam et" butonu seçilmelidir.

Artık başvuruların onaylandığı son aşamaya gelinmiştir. Tüm bilgiler bir kez daha kontrol edilmeli ve gerekli ödeme bilgisi kutucuğu doldurulmalıdır. Bu adımların tamamlanmasıyla birlikte TOKİ başvurusu gerçekleştirilmiş olacaktır.