4 Nisan'da saat 20.30'da Yozgat İl Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan oyuna biletler aynı yerden temin edilebilecek.

Yönetmenliğini Umut Tanyolu'nun üstlendiği oyunun oyuncu kadrosunda Şirin Giobbi, Gökhan Kutum, Tansel Aytekin, Abdullah İndir, Sedat Keçeci, Berkay Veli ve Erdi Erciyas yer alıyor.

Oyunun konusu "Karanlıkta kalan suç! Suçun sözlükteki tanımı basitçe yasalara ya da ahlaka aykırı davranışların tamamı; ancak öyle durumlar var ki haberimiz olmadığı sürece ya da tarafların anlaşmaya varması durumunda gün yüzüne çıkmıyor. Karanlıkta kalan suç... Bunu anlayabilmeniz için Fuat'la tanışmanız gerek..." şeklinde.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Son Gece Mahallesi" adlı oyununu duyurdu.

Yapılan açıklamada, tiyatro oyununun 4 Nisan 2024 Perşembe günü saat 20.30'da Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi Salonu'nda sergileneceği ve biletlerin Kültür Merkezi'nden temin edilebileceği belirtildi.