Orman Genel Müdürlüğü, Yozgat, Kayseri, Sivas ve birçok ilde özel ağaçlandırma başvurularının başlayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, başvurular Nisan ve Eylül ayları arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yozgat'tan yapılabilecek başvurular hakkında Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yapılan açıklamada, bozuk ve açıklık vasıflı Devlet ormanlarında gerçekleştirilecek olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya başvurularının her yıl Nisan ve Eylül ayları içinde e-Devlet sistemi üzerinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirme sürecinin tamamlanması ve yeni başvuruların yoğun olduğu illerde çakışmaların önlenmesi amacıyla başvuruların 2024 Nisan ayı döneminde yalnızca belirli illerde kabul edileceği ifade edildi.

Bu iller arasında Ağrı, Iğdır, Kırşehir, Ardahan, Kars, Hakkâri, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Amasya, Tokat, Yozgat, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Tunceli, Çorum, Erzincan, Bitlis, Van, Siirt, Konya, Aksaray, Mardin, Karaman, Batman, Şırnak, Ankara, Niğde, Artvin ve Afyonkarahisar yer almaktadır. Diğer tüm iller ise 2024 Nisan ayı başvuru döneminde Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar ihya başvurularına kapatılmıştır.