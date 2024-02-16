Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara'nın Akyurt, Çubuk, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan 75 farklı arsayı ihale ile satışa çıkaracak. Bakanlık, söz konusu arsaların açık artırma yöntemiyle satılacağını duyurdu.

Akyurt, Çubuk, Gölbaşı, Kahramankazan, Kızılcahamam, Sincan ve Yenimahalle'de bulunan çeşitli arsaların satışı için yapılacak ihalede, alıcılar yüzde 25 peşinat ödeyerek kalan tutarı 24 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

İhale, 27 Şubat 2024 Salı günü saat 10:30'da, Çankaya Ankara Holiday Inn Hotel ile Halkalı TOKİ İstanbul Hizmete Binası'nda gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de ihaleye katılım sağlanabilecek. Bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 212 608 15 00 / 0 312 410 7675 numaralarını kullanabilirler.