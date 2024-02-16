Yerköy Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği İlk Yardım Eğitimi Kursu sona erdi. Kursta 33 kursiyer, ilk yardımın temel prensiplerini öğrenerek sertifika almaya hak kazandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Tan, kursun sonunda yaptığı açıklamada, “Bir İlk Yardım Eğitimi Kursumuz daha sona ermiş olup 33 kursiyerimiz daha belgesini almıştır. Kursumuzda kursiyerlerimiz, temel ilk yardım teknikleri, acil durumlarda yapılması gerekenler ve yaralıya ilk müdahale gibi konularda bilgi edindiler. Bu bilgiler, hayat kurtarmak için çok önemlidir” dedi.

Tan, kursa katkı sağlayan Ali Şahingöz’e teşekkür ederek, “Kursumuzun başarılı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen Ali Şahingöz hocamıza çok teşekkür ederiz. Yeni kurslarımız içim kuruma gelerek bizzat başvuru yapınız” diye konuştu.

Kursta eğitim alan kursiyerler, ilk yardım uygulamalarını pratik olarak da tatbik ederek bilgilerini pekiştirdiler. Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere, sertifikaları verildi.