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TOKİ, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere 26 ilde konut, 29 ilde dükkan satışı gerçekleştirecek. TOKİ, konut satışlarını yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yeri satışlarını ise yüzde 15 peşinatla 60 ay vade seçenekleriyle sunacak. TOKİ'ye başvurular devam ediyor ve son başvuru tarihi yaklaşıyor.

TOKİ, 43 il için başvuruların başladığını duyurdu. 7-8 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek satışlar için TOKİ, detayları ve lokasyonları açıkladı. TOKİ tarafından sunulan evlerden bazı örnekler ve muhammen bedelleri de haberimizin detaylarında yer alıyor.

TOKİ, 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek açık artırmalarla konut ve iş yerlerini satışa sunacak. Konut almak isteyenler yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yeri almak isteyenler ise yüzde 15 peşinatla 60 ay vadeyle alım yapabilecekler.

TOKİ'nin konut ve iş yeri satışları, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleşecek. Ayrıca, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet üzerinden katılım için son tarih 6 Şubat 2024 Salı günü saat 10.30 olarak belirlendi.

Konut almak isteyenler için TOKİ'nin satışa sunduğu iller arasında Adana, İstanbul, İzmir gibi birçok il bulunuyor. İş yeri almak isteyenler ise Ankara, Gaziantep, Bursa gibi illerde TOKİ'nin satışlarına katılabilecekler.

TOKİ'nin açık artırma işlemleri için bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. TOKİ, başvuruları ve teminatları bu bankaların tüm şubelerinden kabul edecek. Detaylı bilgi için www.toki.gov.tr ve www.emlakmuzayede.com.tr adreslerini ziyaret edebilir veya 0212 608 15 00 numaralı telefonla iletişime geçebilirsiniz.