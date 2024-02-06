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Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü olarak ele geçirilirken 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı.

Olayda 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırgan ölü olarak ele geçirilirken 3’ü polis memuru olmak üzere 6 kişi ise yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde büyük panik yaşandı. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edildi.