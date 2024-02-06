Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yapılan son duyurulara göre, 17 farklı şehirde Kaymakamlık ve Valilik bünyelerine toplamda 493 geçici personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Müftülük ve Göç İdaresi Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda okul ve yurtlarda görevlendirilecek olan personeller, Eylül ayı itibarıyla Geçici Madde 5 kapsamında görev yapacaklar.

Özellikle TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında yapılan bu alımlar, geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemelerle görev süresi 6 aydan 9 aya çıkarılmıştı. Bu pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sigorta almama, emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olma gibi kriterler aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabiliyorlar.

İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan bu alımlar, çeşitli illerde gerçekleştirilecek. İşte bazı illere göre alınacak personel sayıları:

Yozgat: Toplam 39 kişi

Aksaray: Toplam 17 kişi

Bartın: Toplam 100 kişi

Sinop: Toplam 27 kişi

Muğla: Toplam 25 kişi

Kayseri: Toplam 31 kişi

Rize: Toplam 41 kişi

Konya: Toplam 66 kişi

Kars: Toplam 26 kişi

Afyonkarahisar: Toplam 5 kişi

Muş: Toplam 31 kişi

Bingöl: Toplam 14 kişi

Yalova: Toplam 5 kişi

Kocaeli: Toplam 18 kişi

Burdur: Toplam 5 kişi

Antalya: Toplam 38 kişi

Denizli: Toplam 5 kişi

Başvuru detayları için adayların ilgili İŞKUR internet sayfasını ziyaret etmeleri gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.

Yozgat TYP Personel Alımı;

8 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317779 )

5 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317777 )

5 Kişi Sarıkaya - İş İlanı No: ( 317784 )

5 Kişi Boğazlıyan - İş İlanı No: ( 317782 )

5 Kişi Akdağmadeni - İş İlanı No: ( 317781 )

5 Kişi Sorgun - İş İlanı No: ( 317780 )

6 Kişi Yozgat Merkez - İş İlanı No: ( 317785 )