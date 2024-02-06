Yapılan son duyurulara göre, 17 farklı şehirde Kaymakamlık ve Valilik bünyelerine toplamda 493 geçici personel alımı yapılacağı belirtildi. Bu alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı Müftülük ve Göç İdaresi Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda okul ve yurtlarda görevlendirilecek olan personeller, Eylül ayı itibarıyla Geçici Madde 5 kapsamında görev yapacaklar.
Özellikle TYP (Toplum Yararına Program) kapsamında yapılan bu alımlar, geçtiğimiz dönemde yapılan düzenlemelerle görev süresi 6 aydan 9 aya çıkarılmıştı. Bu pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurma, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan sigorta almama, emeklilik ya da malullük maaşı almıyor olma gibi kriterler aranıyor. Ayrıca başvuruda bulunacak adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden online başvuru yapabiliyorlar.
İş arayanlar için önemli fırsatlar sunan bu alımlar, çeşitli illerde gerçekleştirilecek. İşte bazı illere göre alınacak personel sayıları:
Yozgat: Toplam 39 kişi
Aksaray: Toplam 17 kişi
Bartın: Toplam 100 kişi
Sinop: Toplam 27 kişi
Muğla: Toplam 25 kişi
Kayseri: Toplam 31 kişi
Rize: Toplam 41 kişi
Konya: Toplam 66 kişi
Kars: Toplam 26 kişi
Afyonkarahisar: Toplam 5 kişi
Muş: Toplam 31 kişi
Bingöl: Toplam 14 kişi
Yalova: Toplam 5 kişi
Kocaeli: Toplam 18 kişi
Burdur: Toplam 5 kişi
Antalya: Toplam 38 kişi
Denizli: Toplam 5 kişi
Başvuru detayları için adayların ilgili İŞKUR internet sayfasını ziyaret etmeleri gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenlerin başvurularını zamanında yapmaları önem taşıyor.
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