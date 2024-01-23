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Ev sahibi olma hayali kuranlar için TOKİ'den sevindirici haber. Geniş kapsamlı bir kampanya dahilinde, 9 ilde konutlar satışa sunulacak.

Tapusu olmayan vatandaşlar için uygun fiyatlarla ev sahibi olma şansı, 9 ilde başvurularla birlikte sunuluyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

2024 yılında ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, TOKİ duyurularını yakından takip ediyor. Şubat ayında, 9 şehirde toplamda 3.395 konut ve 97 iş yeri ihalesi yapılacağını duyuran TOKİ, il il ihale tarihlerini açıkladı. İşte detaylar…

TOKİ DUYURDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Şubat 2024 için toplam 9 ilde 12 farklı ihale ile 3 bin 395 konut için ihale şartlarını duyurdu. Ihale kapsamında Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul, Kayseri, Rize, Samsun ve Sivas’ta toplam 3.395 konut ihalesi yapılacağı belirtildi.

Bu süreçte aynı zamanda Ankara, Çankırı, Denizli, Giresun, İstanbul, Kayseri, Rize, Samsun ve Sivas illerinde toplam 97 iş yeri/dükkan ihalesi gerçekleştirilecek. Şubat ayı içerisinde yapılacak ihale tarihleri şu şekildedir:

2 Şubat - Ankara ili Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 28026 Ada 2 Parsel 50 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Çankırı İli Kurşunlu İlçesi Yenimahalle 3. Etap 349 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 1. Etap 326 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

6 Şubat - Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Kocadere Mahallesi 2. Etap 510 Adet Konut, 1 Adet 32 Derslikli İlkokul ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

8 Şubat - Giresun İli, Yağlıdere İlçesi, Merkez Mahallesi 35 Adet Konut ve 41 Adet Dükkân İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi

14 Şubat - İstanbul İli Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 484 Adet Konut ve 40 Adet Dükkân İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

15 Şubat - İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 632 Adet Konut ve 6 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi

19 Şubat - Kayseri İli, Tomarza İlçesi, 4. Mıntıka Mahallesi 3. Etap 178 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

22 Şubat - Rize İli Merkez İlçesi Kendirli Beldesi Düz Mahallesi 79 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

23 Şubat - Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kılıçdede Mahallesi 74 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

23 Şubat - Sivas İli Merkez İlçesi Yapı Mahallesi 452 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

29 Şubat - Sivas İli Yıldızeli İlçesi Salihiye Mahallesi 3. Etap 226 Adet Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

BAŞVURULAR BU ADRESTEN

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın konut ihalesine başvuruda bulunacak vatandaşlar, detayları TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirler. Başvurular, alt gelir grupları, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile birlikte dul ve yetimler, engelli, emekli ve diğer başvuru sahipleri için belirlenen farklı şartlara göre yapılmaktadır.