Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, AFAD personeli, AFAD gönüllüleri ve İl Özel İdaresi personeli ile bir araya geldi.

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Saha Görevlilerine Teşekkür2

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’ta etkilenen bölgelerde görev alan personelle bir araya gelen Vali Mehmet Ali Özkan, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Saha Görevlilerine Teşekkür3

Konu ile ilgili Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Valimiz Mehmet Ali Özkan, 18 Nisan'da meydana gelen depremin ilk anından itibaren sahada görev alan, AFAD personeli, AFAD gönüllüleri ve İl Özel İdaresi personeli ile bir araya gelerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edip, kolaylıklar diledi” ifadelerine yer verildi. 

Saha Görevlilerine Teşekkür

Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ta yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu depremde 147 ev, 14 ahır ve 8 camide hasar oluştuğu bildirilmişti.

Muhabir: Hakan Demirbaş