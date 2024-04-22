Yozgat`ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provası yapıldı.
İlköğretim okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapacakları gösterilerin prova çalışmaları başladı.
Cumhuriyet Meydanında yapılan çalışmalara Yozgat merkezde bulunan çeşitli ilköğretim okullarından öğrenciler katıldı.
Erkek ve kız hareket grupları öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları gösterilerle23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hazırlandılar.
Muhabir: Alpaslan Demir