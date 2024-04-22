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Yozgat`ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı provası yapıldı.

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İlköğretim okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında yapacakları gösterilerin prova çalışmaları başladı. 

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Cumhuriyet Meydanında yapılan çalışmalara Yozgat merkezde bulunan çeşitli ilköğretim okullarından öğrenciler katıldı.

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Erkek ve kız hareket grupları öğretmenlerinin gözetiminde yaptıkları gösterilerle23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hazırlandılar.

Muhabir: Alpaslan Demir