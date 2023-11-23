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Türkiye'nin gurur kaynağı yerli otomobil markası TOGG, kış mevsiminde nasıl bir performans sergiliyor? Bu sorunun cevabını, TOGG kullanıcılarının paylaştığı kış verilerini detaylıca inceleyerek buluyoruz.

Sosyal medyada dikkat çeken bir video, ortalama hızlarda seyir halindeyken aracın 8 derece sıcaklıkta 23 kWh/100 km enerji tüketimine sahip olduğunu gösteriyor. Bu veri, TOGG'un kış aylarındaki performansı hakkında önemli bir öngörü sağlıyor.

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA ELEKTRİKLİ ARAÇ TÜKETİMİ

Genel olarak, 10 derece ve altındaki soğuk hava koşullarında elektrikli otomobillerin ilk çalıştırıldığında normalden daha yüksek enerji tüketimi gösterdiği biliniyor. Bu durum, özellikle batarya ve kabinin ısıtılması sırasında meydana geliyor. Ancak, gelişmiş termal yönetim sistemleri sayesinde, ısı pompası ve atık ısı toplama özellikleri, bu ekstra tüketimi %15-25 oranında azaltabiliyor.

KIŞ AYLARINDA BEKLENEN TÜKETİM VE MENZİL

TOGG kullanıcılarının Telegram ve WhatsApp gruplarında paylaştığı verilere göre, kış aylarında şehir içi ve dışı ortalama tüketimin 22-28 kWh arasında değiştiği görülüyor. Bu verilere dayanarak, 88,5 kWh bataryalı Togg T10X modelinin, fabrika verilerine göre 523 kilometre menzil sunmasına rağmen, kış şartlarına bağlı olarak 300-400 km menzil sunabileceği öngörülüyor.