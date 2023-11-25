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Eskişehir’de yiyecek bulmak için şehir merkezine indiği tahmin edilen tilkinin, yoldan geçen vatandaş tarafından telefon kamerası ile görüntüsü kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi’nde bir tilkinin şehre indiği görüldü. Akşam saatlerinde cep telefonu ile görüntüsü kaydedilen tilkinin, yiyecek bulmak için şehir merkezine indiği tahmin edildi. Görüntüde tilkinin kendisini kaydeden vatandaşı dikkatlice izlediği görüldü. Çalınan ıslık sonrasında kulaklarını kaldırıp pür dikkat dinlemesi gözlerden kaçmadı. Vatandaşın ilgisi üzerine tilkinin sağa sola baktıktan sonra gözlerden kaybolduğu görüldü.