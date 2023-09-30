Testi kebabı, Masterchef Türkiye All Star yarışmasının 104’üncü bölümünde yarışmacılar tarafından yapılacak. Peki, Türkiye’nin tam ortasında yer alan Yozgat’a ait olan bu eşsiz lezzet testi kebabının orijinal tarifini öğrenmek ister misiniz? İşte detaylar:

Osmanlı saray mutfaklarında yapılan muhteşem lezzet testi kebabının Yozgat’a özgü yapılışını sizin için araştırdık. Detayları haberimizde:

TESTİ KIRANDAN VAAT!

Testi kırılırken, kıran kişi bir vaatte bulunuyor. Şayet testiyi kıran bir devlet büyüğü ise Yozgat için bir vaatte bulunuyor. Sofrada bulunan herkes ise bu vaade şahit oluyor. Testinin kırık parçası kime çıkarsa o vaadi gerçekleştiriyor.

TESTİ KEBABI MALZEMELERİ

1 adet testi

3 kilogram kuşbaşı et

1 kilogram domates

300 gram sarımsak

200 gram sivri biber

200 gram tereyağı

karabiber ve tuz

TESTİ KEBABI YAPILIŞI

Doğranmış domates, sivri biber ve sarımsak kuşbaşı ete katılarak ezmeden iyice karıştırılır. Yeterince tuz ilave edilir.

Testi içi iyice yıkandıktan sonra karıştırılan malzeme testinin içerisine doldurulur. En üste tereyağı konulur.

Testinin ağzı hamur ile kapatılır ve ortası hafif açılır. Genellikle açık havada odun veya meşe kömürü yakılmış bir ateşte pişirilir.

İki saate yakın bir zamanda pişen yemeği ilk defa yapanlara meşe kömürüyle yapmaları tavsiye edilir. Yemek piştikten sonra testi kırılarak yemek testinin içinden servis yapılır.

Yozgat'ın bu eşsiz lezzeti, Masterchef Türkiye All Star yarışmasının 104. bölümünde sahnede olacak. Yozgat’ın bu geleneksel yemeğini denemek için mutfakta zaman ayırın ve enfes testi kebabının tadını çıkarın! (Melike Aslı Arslan)