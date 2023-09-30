İlçe ziyaretleri kapsamında Sorgun ilçesini ziyaret eden Altınkaynak, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal eşliğinde Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret ederek ilçe eğitimi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Sorgun ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi, Halk Eğitim Merkezi, TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ve Yeşilyurt İlkokulunu ziyaret eden Altınkaynak, öğrencilerle sohbet ederek kitap okumanın akademik başarı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Altınkaynak, toplantı yaptı Toplantıda veli ziyaretlerinin sıklıkla yapılmasının önemine değinerek öğrencilerle hedef belirleme konusunda rehberlik yapılmasını söyledi.

Okullardaki eğitim süreçlerini yerinde inceleyen Altınkaynak eğitim öğretim faaliyetleri hakkında okul yöneticilerinden bilgi alarak ilçenin eğitimine vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.