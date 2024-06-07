Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Bilal Şahin Mahallesi’ne yapılacak olan 3 No'lu Yukarı Nohutlu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binasının temelinin atıldığını belirterek inşaat çalışmalarına başlandığını söyledi.

Vali Özkan, “2025 yılında tamamlanması planlanan bu proje, Yiğitler Şehri Yozgat’a hayırlı olsun” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Bu önemli hizmetin ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.