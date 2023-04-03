Yozgat’ta 6 sandık, 6 merkezde oy kullanımı yapıldı. Yerköy, Merkez ilçe, Sorgun, Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Çekerek olarak belirlendi. Komşu ilçelerde birleştirilen Şefaatli, Yerköy ilçesinde, Çayıralan, Çandır, Yenifakılı, Sarıkaya Boğazlıyan’da, Saraykent, Akdağmadeni’nde, Kadışehri ve Aydıncık’ta Çekerek ilçesinde oyunu kullandı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Bünyami Katipoğlu, birleştirilmiş temayül sonucunu şu şekilde açıkladı; “ Taner Demirer 638, Akın Uyar 529, Derviş Vural 397, Nefise Yüksel 385, Ayşe Nur Taşdemir 347, Sümeyya Erdoğmuş 286, Orhan Yüksel 281, Bülent Künbetlioğlu 279, Mehmet Duman 270, Salim Bilgin 259, Halil İbrahim Şener 227, Yaşar Erdem 146, Nafiye Balçık 100, Özden Sel Dağgün 68, Mesut Kahraman 62, Selvinaz Erdoğan Tanrıverdi 32, Hacı Ömer Yaşar 21 oy aldı. Alpaslan Demir