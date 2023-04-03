SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, "I'm Sports+ Volunteer!" ve “For Sustainable Environment, Nature Sports” başlıklı proje faaliyetinde görev alabilecek spor eğitmeni aradıklarını bildirdi.

“GÜÇLENDİRİCİ DENEYİM SUNULACAK”

Başkan Uğuz, “Avrupa Dayanışma Programı (ESC), gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Gençleri daha kapsayıcı bir toplum oluşturmak, savunmasız insanları desteklemek ve toplumsal zorluklara cevap vermek için bir araya getirmektir. Program, yardım etmek, öğrenmek ve kendini geliştirmek isteyen gençlere ilham verici ve güçlendirici bir deneyim sunmaktadır. Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Erasmus+ Spor programı kapsamında yürüttüğümüz ‘For Sustainable Environment, Nature Sports’ başlıklı projemizin faaliyetlerinde görev alabilecek Yozgat'ta veya Sorgun'da ikamet eden tercihen Spor Bilimleri Fakültesi mezunu veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu 2 spor eğitmeni arıyoruz” ifadelerini kullandı.

“DUYARLILIK ARTACAK””

Uğuz, “Erasmus+ Spor Destekleri ile Avrupa’da sporun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlamaktadır. Bu çerçevede, doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele edilmesi, sporda iyi yönetişimin teşvik edilmesi, sporculara sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanakları sunulması ve halkın sağlıklı yaşamı destekleyen spor etkinliklerine katılımının artırılması hedeflenmektedir. Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından desteklenen, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler Programı kapsamında yürüttüğümüz "I'm Sports+ Volunteer!" başlıklı projemizin faaliyetlerinde görev alabilecek Yozgat'ta veya Sorgun'da ikamet eden tercihen Spor Bilimleri Fakültesi mezunu veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu spor eğitmenleri arıyoruz. Projemizin amacı, Doğa sporları çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulmasını sağlamak, doğa sporu yapılan alanların tahribatına dikkat çekmek, çözüm önerileri sunmak ve çevre konusunda gençlerin duyarlılığını artırmaktır.” şeklinde konuştu.

Başkan Uğuz, başvuruda bulunmak isteyenlerin özgeçmişlerini [email protected] adresine göndermesi gerektiğini duyurdu. Uğuz, “Gençlerimizi 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, Derneğimiz tarafından hazırlanan ulusal ve uluslararası projelerimiz ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da gençlere destek oluyoruz” dedi. Haber Merkezi