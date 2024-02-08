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Telefonunuza gelen o anket mesajına dikkat. Ankete katılmayanlara para cezası uygulanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bilgisayar ve tabletler aracılığıyla gerçekleştirilen yüz yüze veya telefonla yapılan anketlere katılmayanlara para cezası uygulayacağını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bilgisayar ve tabletler aracılığıyla gerçekleştirilen anketlere katılmayanlara yönelik yeni bir uygulama başlattı. TÜİK, hane halkını Nüfus Kayıt Sistemi'nden örnekleme teknikleriyle seçerken, ankete katılmayanlara 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca idari para cezası verme kararı aldı.

Anketlere katılmayan bireyler, bu yeni düzenleme çerçevesinde para cezasına maruz kalacaklar. Ancak, bu ceza, katılımcının bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Cevaplayıcılar hala bilgileri doğru, eksiksiz ve zamanında sağlamakla yükümlüdürler.

TÜİK'in resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilendirme yazısında, bu uygulamanın detayları ve cezai işlem süreci ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Anketler, bilgisayar, tablet veya telefon kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi, yüz yüze görüşme yöntemiyle de yapılabilmektedir. Katılımcıların, TÜİK tarafından yapılan anketlere zamanında ve eksiksiz şekilde katılmaları, idari para cezasından kaçınmaları için önemlidir.