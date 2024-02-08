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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sevindirici haber geldi! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılan zam ile birlikte ailelerin yükü hafifleyecek.

YENİ MİKTARLAR

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için: 5.330 TL

Lise öğrencileri için: 5.330 TL

Yükseköğretim öğrencileri için: 6.505 TL

Ödeme Tarihi: 15 Şubat 2024

SED YARDIMI NEDİR?

SED yardımı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için devlet tarafından sağlanan bir destektir.

KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?

Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden (2024 yılı için 3.963 TL) az olması

Okula giden çocuk olması

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden veya

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla

SED YARDIMI ONAY SÜRESİ

Başvuruyu takip eden 10 gün içinde.

SED YARDIMI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

PTT aracılığıyla veya

Ziraat Bankası üzerinden

DETAYLAR İÇİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları

E-Devlet

SYDV'ler kaynaklarını takip ediniz.

Bu desteklerle birlikte, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimine daha kolay erişim sağlanması hedeflenmektedir. Unutmayın, eğitim her çocuğun hakkıdır ve devletimiz bu hakkın korunması için çalışmalarını sürdürmektedir.