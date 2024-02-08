Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere sevindirici haber geldi! Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde yapılan zam ile birlikte ailelerin yükü hafifleyecek.
YENİ MİKTARLAR
İlkokul ve ortaokul öğrencileri için: 5.330 TL
Lise öğrencileri için: 5.330 TL
Yükseköğretim öğrencileri için: 6.505 TL
Ödeme Tarihi: 15 Şubat 2024
SED YARDIMI NEDİR?
SED yardımı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim masraflarını karşılamak için devlet tarafından sağlanan bir destektir.
KİMLER SED YARDIMI ALABİLİR?
Hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden (2024 yılı için 3.963 TL) az olması
Okula giden çocuk olması
SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden veya
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla
SED YARDIMI ONAY SÜRESİ
Başvuruyu takip eden 10 gün içinde.
SED YARDIMI ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
PTT aracılığıyla veya
Ziraat Bankası üzerinden
DETAYLAR İÇİN
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları
E-Devlet
SYDV'ler kaynaklarını takip ediniz.
Bu desteklerle birlikte, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimine daha kolay erişim sağlanması hedeflenmektedir. Unutmayın, eğitim her çocuğun hakkıdır ve devletimiz bu hakkın korunması için çalışmalarını sürdürmektedir.Kaynak: Haber Merkezi