Mobil operatörlerin ardı ardına faturalara zam yapması sonucunda, fatura tutarları bir yılda yüzde 150 oranında artış gösterdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 1 Nisan'da açıklayacağı yeni azami ücret tarifesi, operatörlerin tarife ve paket fiyatlarını bir kez daha artıracağı beklentisi yaratıyor.

Vatandaşlar, geçen yıla kıyasla artan cep telefonu paket ve tarife fiyatlarını BTK'ya şikayet etti. Ancak, kurumun operatörlere getirdiği tavan fiyat uygulamasının sorunu çözmede yetersiz kaldığı belirtiliyor. Mobil operatörler, geçen yıl milyarlarca liralık satış geliri elde etmelerine rağmen, bu yıl fiyatları enflasyonun üzerinde artırarak ücretlere yaklaşık yüzde 150 oranında zam uyguladı.

BTK, her yıl nisan ve ekim aylarında yayınladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile konuşma ve SMS ücretlendirmesine sınırlama getirirken, internet ücretleri için serbest piyasa koşulları uygulanıyor. Operatörler, bu nedenle esas zamlı tarifeleri genellikle internet paketleri için uyguluyor.

BTK tarafından 1 Nisan'da açıklanacak yeni azami ücret tarifesi sonrasında operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapması bekleniyor. Bu durum, taahhüdünü uzatmak isteyen aboneleri yeni zamlı paketlerle karşılaşma riskiyle karşı karşıya bırakabilir.

Taahhüdü bitmek üzere olanların, zamdan etkilenmemek için yeni tarife ve paket taahhüdünü 1 Nisan'a kadar yapmaları önem taşıyor. Ayrıca, vatandaşlar şikayet ve ihbarlarını ALO 120'yi arayarak ya da https://tuketici.btk.gov.tr/ adresindeki formu doldurarak BTK'ya iletebilirler. BTK, şikayetleri ilgili operatöre yönlendirerek sorunun çözülmesini talep ediyor. Sorun çözümsüz kalırsa ve vatandaş ikinci bir şikayette bulunursa, durum operatörlerin aleyhine dönebilir. BTK, her yıl gerçekleştirdiği vatandaş memnuniyet ölçümleri kapsamında, ilgili operatörlere memnuniyetsizlik oranına bağlı olarak idari para cezaları uygulama yetkisine sahiptir.