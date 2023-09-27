Google, 4 Eylül 1998 tarihinde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından Stanford Üniversitesi'nde kuruldu. Bu yıl itibariyle Google, 25’inci doğum gününü kutladı ve bu özel günü bir Doodle tasarımıyla selamladı. Google, arama motoru alanında devrim yaratarak geleneksel sıralama yöntemlerine alternatif bir yaklaşım olan PageRank sistemini geliştirdi. PageRank, web siteleri arasındaki bağlantıları ve ilişkileri analiz ederek arama sonuçlarını sıralamak için kullanıldı.

Başlangıçta, arama motoru "BackRub" olarak adlandırıldı, ancak daha sonra "googol" kelimesi üzerinde yapılan bir imla değişikliğiyle "Google" adını aldı. "Googol," on üzeri yüz (10^100) rakamını ifade ederken, Google ismi insanlara büyük bir bilgi kaynağının sunulduğunu simgeliyordu.

Google'ın resmi olarak şirket olarak kurulduğu tarih ise 4 Eylül 1998 olarak kaydedilmektedir. Şirketin merkezi, arkadaşlarından Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'daki garajında bulunuyordu. İlk çalışanlarından biri olan Craig Silverstein, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyken Google'a katıldı.

Google, hızla büyüyerek dünya çapında milyarlarca kullanıcıya hizmet veren bir arama motoru devine dönüştü. 2001 yılında, Google'nin tekil ziyaretçi sayısı 1 milyarı aştı.

Bugün, Google sadece bir arama motoru değil, aynı zamanda çeşitli uygulamaları ve hizmetleri içeren bir teknoloji devi haline geldi. Fotoğraf görüntüleme ve düzenleme yazılımı Picasa'dan anlık mesajlaşma platformu Google Talk'a kadar birçok farklı alanı kapsayan bir yelpazede hizmetler sunmaktadır. (Haber Merkezi)