Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında devam eden dalgalanmalara yol açıyor. Güncel verilere göre, litre başına 1,94 TL'lik bir indirimle benzin fiyatları rahatlıyor. Bu indirim sonrasında, benzinin litre fiyatı 35-36 TL aralığına geriledi. Motorin ve otogaz LPG fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 36,62 TL

Motorin: 40,07 TL

LPG (Otogaz): 17,33 - 17,78 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 37,20 TL

Motorin: 40,58 TL

LPG (Otogaz): 17,75 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları:

Benzin: 37,30 TL

Motorin: 40,74 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL

Son güncellemeyle birlikte benzin litre fiyatına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirim, pompaya yansıdı ve benzinin litresi 35-36 TL seviyelerine geriledi. Ancak motorin ve otogaz LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. (Haber Merkezi)