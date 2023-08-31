Cumhuriyetin 100’üncü yılında gerçekleştirilen teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, hava ve kara araçları sergisi, eğitici atölye etkinlikleri, dikey rüzgâr tüneli, simülasyon deneyim alanları, “Refik Anadol Makine Hatıraları: Uzay” Sergisi, planetaryum gösterimleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST 2023 coşkusu Ankara’da açılış seromonisiyle başladı.

Açılış programına katılan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, T3 Vakfı yönetim kurulu başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ve paydaş üniversite rektörleriyle bir araya geldi.

Üniversite standının yoğun ilgi gördüğü açılış programında Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretçilerle yakından ilgilendi, ayrıca diğer paydaşların da yer aldığı stantları ziyaret etti.

TEKNOFEST açılışı dolayısıyla bir açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’in ülkemizin teknolojik vizyonunu yansıtan en büyük organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, Cumhuriyetin 100’üncü yılında bu büyük coşkuya ortak olmak ve ülkemizin Türkiye Yüzyılı hedefinde İhtisas Üniversitesi olarak yerimizi almak üzere burada bulunduklarını belirtti. Yasin Nazım Kayhan