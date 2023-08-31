Başkan Yıldız yaptığı açıklamada, “Sorgun Ülkü Ocakları olarak göreve geldiğimiz günden beri şehit ailelerimizi ziyaret edip ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz Şehitler Şerefimiz Emanetleri Başımızın tacıdır. Şehrimizdeki şehitlerimizin emanetleri anne baba ve çocuklarını düzenli olarak ziyaret edip, ev işlerinde bahçe işlerinde ve şehitlerimizin mezar temizlik ve tadilatları yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz, Ülkü Ocakları Ailemizin en kıymetli parçası olan şehit ailelerimizin daima emrinde olmaktan iftihar ederiz son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Şehidimiz Mehmet Ünal’ın Annesi Perihan Annemizi orta öğretim teşkilatımız ziyaret edip ellerini öperek hayır duasını aldılar. Görevde olduğumuz sürece ziyaretlerimize ve hizmetlerine koşmaya devam edeceğiz. Şehitler Şerefimiz Emanetleri baş tacımızdır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir