Bölge ve Şube Başkanlarının katılım sağladığı başkanlar kurulunda toplu sözleşme öncesi bölge ve şube başkanlarını dinleyen Başkan Aslan, “Bu güne kadar hedeflerimizi belirleyerek adım attık. Attığımız her adımı da kazanıma dönüştürdük. Sendikal mücadelemizde üyelerimizin hak ve menfaatlerini öncelik olarak gören duruşumuzu asla bozmadan bundan sonraki adımlarda kazanım odaklı yükselişimizi sürdüreceğiz” dedi.

Bazıları için hayal olan kadro haklarının hem orman genel müdürlüğümüzde hem TİGEM’lerimizde hem de 696’ya tabi olan üyelerimizin beklediği ölçüde sonuçlandırdık. Büyük bir mücadele verdik. Siyasi arenada, medyada ortaya koyduğumuz tavır son olarak Plan Bütçe Komisyonunda yaptığımız konuşma ile istediğimiz şekilde hayat buldu diyen Aslan, “Biz dik durmasını bilen bir sendikayız. Diklenmeden dik durabilmek, kazanım elde etmek açısından değerli ve kıymetliydi bizde bu değeri hayata geçirmiş olduk” diye konuştu.

Aslan, “Teşkilat ziyaretlerimizde bizden öncekilerin Öz Orman İş hayal görüyor OGM’de asla kadro alınamaz, Orman Genel Müdürlüğü döner sermayeli bir kuruluş olduğu için verilecek olan kadronun altından çıkamaz söylemlerine baktığımızda onların bizim hayallerimize dahi yetişemediğini görme imkanına kavuştuk” ifadelerini kullandı.

Şehitlik hakkında da konuşan Aslan, “Birilerine göre bu ülkede kurşun atan kurşunu yer onlardan başkası şehitlik statüsüne erişemez diyorlardı. Biz önce bu ülkeye yeşil Vatan’ın ne demek olduğunu öğrettik. Mavi Vatan ne kadar değerli ve kıymetli ise Yeşil Vatan’da kıymetlidir dedik. Bugün geldiğimiz noktada kurşun atanın da ne kadar kıymetli olduğunu, yeşil vatanı koruyanın da ne kadar kıymetli olduğunu bu ülke görmüş oldu ama birileri ısrarla görmek istemedi” açıklamalarında bulundu.

Toplu sözleşme öncesi konuşan Aslan, “Ben bütün ziyaretlerimde toplu sözleşme masasında almamız gereken haklardan bahsettim. Bu güne kadar başarılı bir süreç yürüttük, bundan sonraki adımlarımızın da başarı odaklı olacağını vurguladım. Genel Başkan Yardımcılarımız uzun bir süredir sahada üyelerimizle bir aradalar. Teşkilatımızla birlikte olmaya, onların sorun ve önerilerini dinlemeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz, teşkilatına yüzünü dönen, teşkilatının taleplerini hayata geçirmek için mücadele vermeyenlere artık yer yok bunu çok iyi biliyoruz” dedi.

Aslan, “Orman teşkilatı için biz yolumuzda yürüyoruz. Yapacağımız çok iş var. Mücadelemiz büyük bir gayretle devam edecek. Birilerinin kendi çalıp kendi oynaması bizi yolumuzdan da hedeflerimizden de şaşırtmayacak. Sırf hırsları için bu teşkilata zarar verenler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tarihin acı çöplüğünde kendilerine yer bulacak” ifadelerini kullandı.

Aslan, “Önümüzdeki günler orman teşkilatının beklenti içerisinde olduğu taleplere cevap bulacağımız günlerdir. Biz bu güne kadar nasıl ki işimize odaklanmışsak bundan sonrası için de işimize odaklanarak yolumuza devam edeceğiz. Yapacağımız çok iş var, kazanacağımız çok talep var. Bu güne kadar orman teşkilatının sırtımıza yüklediği yükleri alnımızın akı ile menziline ulaştırdık, bundan sonrası içinde aynı menzilde aynı sorumlulukla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Alpaslan Demir