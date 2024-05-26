Uzun yıllardır bu mesleği sürdüren Yenice Baharat işletme sahibi Mustafa Yenice, hünnap meyvesinin Güney Asya’ya özgü olduğunu, ancak günümüzde dünya çapında yaygın hale geldiğini belirtti.

HÜNNAP MEYVESİ NEDİR?

Mustafa Yenice, hünnap meyvesinin büyük çiçekli çalılarda veya ağaçlarda büyüdüğünü ifade ederek, insan sağlığı için önemli rol oynadığını vurguladı. Hünnap meyvesinin kalp, sindirim sistemi, bağışıklık sistemi, kas kontrolü, diş ve kemik sağlığı için çok faydalı olduğunu söyledi. Bu faydaları gören Yozgatlılar ise şaşkınlıklarını "pes" diyerek dile getirdiler.

"HÜNNAP BİR VİTAMİN DEPOSUDUR"

Mustafa Yenice, hünnap meyvesinin bir vitamin deposu olduğunu belirterek, özellikle kış aylarında tüketildiğinde insan sağlığı için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Yenice, hünnabın faydalarını şu sözlerle anlattı: "Hünnap bir vitamin deposudur ve aynı zamanda Çin hurması olarak da bilinir. Hünnap meyvesi, Güney Asya’ya özgü bir meyvedir ancak günümüzde tüm dünyada yaygın hale gelmiştir. Hünnap meyvesi, hem yiyecek olarak hem de ilaç yapımında kullanılır. Düşük kalorili, ancak lif, vitamin ve mineral bakımından zengin bir meyvedir. Yüksek lif içeriği ve düşük kalorisi nedeniyle hünnap, mükemmel ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Özellikle antioksidan ve bağışıklık artırıcı özelliklere sahip olan C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca kas kontrolünde önemli bir yeri vardır. Makul miktarda potasyum da içerir. Bunların yanında hünnap meyvesi, vücuda enerji sağlayan doğal şekerdir. Hünnap meyvesinin kalp sağlığını koruduğunu, sinir sistemine iyi geldiğini, cilt sağlığına faydalı olduğunu ve diş, kemik ve kas sağlığını koruduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde enerji kaynağıdır. Özellikle bu soğuk havalarda sindirim sistemini ve bağışıklık sistemini güçlendirir ve kilo vermek isteyenler tarafından da kullanılır. Antioksidan değeri yüksek bir meyvedir."

Yozgatlılar, hünnap meyvesinin bu kadar çok faydasını öğrendikten sonra, bu mucizevi meyveyi daha fazla tüketmeye karar verdi. Mustafa Yenice, hünnap meyvesinin sağlığa olan faydalarını anlatmaya devam ederek, bu meyvenin daha geniş kitleler tarafından tanınmasını hedefliyor.