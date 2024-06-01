21 Haziran 2024 tarihinde Çekerek’te karayolu kenarındaki istinat duvarı yağışların etkisiyle çökmüştü.

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Olayla alakalı Çekerek İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar sonucunda yol ulaşıma açıldı.

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MEB’den Yozgat'a yasak! MEB’den Yozgat'a yasak!

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “Çekerek ilçemize bağlı Karahacılı, Çeltek, Ekizce grup yolunun sağanak yağış nedeniyle ulaşıma kapanan bazı bölümleri, Çekerek İlçe Özel İdare ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda trafiğe açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Alpaslan Demir