Yalçın, “Belediyemiz tarafından faaliyete geçirilen Sıfır Atık Tesisi, Güneş Enerji Santrali ve proje çalışmaları tamamlanan Atık Su Tesisi ile yaşanabilir bir Akdağmadeni için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Dünya Çevre Gününü kutlayan Başkan Yalçın, “Yaşanabilir, temiz ve yeşil bir dünya için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Gelin hep beraber bunu başaralım. Daha temiz bir çevre, gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir Akdağmadeni bırakmak için bizler var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TEK LİSANSLI TESİS”

Dünya Çevre Gününde çevreci bir belediye olarak geçen dönemde bölgesinde tek lisanslı tesisleri kurduklarının altını çizen Yalçın, “Sıfır Atık Tesisimizi kurduk. Geri dönüşüme önem veren bir anlayışla burada binlerce ton atığı çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırdık. Yine bölgesinde örnek bir çalışma yaparak birçok noktada yer altı çöp konteyner sistemini ilçemize kazandırdık. Öğrencilerimize yıl boyunca sıfır atık eğitimleri vererek en çok atık toplayan gençlerimizi ve okullarımızı ödüllendirerek çevreci belediyecilik anlayışımıza destek olmalarını sağladık” şeklinde konuştu.

“TEMELLER ATILDI”

İlçede 24 bin metrekare alan üzerine kurulumuna başlanan Güneş Enerji Santrali’nin temellerinin atıldığını söyleyen Yalçın şu ifadeleri kullandı; “Buradan 1.2 MW (megawatt) gücünde enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerji Santralimizde kendi enerjimizi kendimiz üretecek ve gelir sağlayacağız.”

“ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK”

Akdağmadeni'nin önemli ihtiyacı Atık Su Arıtma Tesisi için kamulaştırma ve proje çalışmalarının tamamladığını ifade eden Yalçın, “Bu dev eseri de yine bizler yapacak ve Akdağmadeni'nin atık sularını arıtıp bölgemizde çevreye zarar veren neredeyse tüm etkenleri ortadan kaldıracağız. İç Anadolu Bölgesi'nin yeşil ve kadim ilçesi Akdağmadeni'nde insan ve çevre odaklı projelerimiz devam edecektir” dedi.