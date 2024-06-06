Bayram öncesi yola çıkacak vatandaşı sevindiren haber geldi. Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıyacak…

Benzin ve motorin fiyatlarında yarın gece yarısından itibaren önemli bir düşüş yaşanacak.

Benzin fiyatlarında yaklaşık 1,35 TL, motorin fiyatlarında ise yaklaşık 1 TL indirim uygulanacak.

Benzin indirimiyle birlikte İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 40,09 TL'ye, Ankara'da 41,06 TL'ye ve İzmir'de 41,31 TL'ye düşecek.

Motorin fiyatlarında ise İstanbul'da litre başına 39,44 TL, Ankara'da 40,42 TL ve İzmir'de 40,76 TL seviyelerine gerileme olacak.

Yeni fiyatlar, yarın gece yarısından itibaren geçerli olacak.