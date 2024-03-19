Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve motorin fiyatlarını sürekli etkiliyor. Gece saatlerinde, 21 Mart Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan saatlerde, hem motorin hem de benzin için yeni bir zam olasılığı gündeme geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişikliklerle ilgili güncel bilgileri merak edenler için işte detaylar:

Güncel akaryakıt fiyatlarını takip etmek, benzin ve motorin tüketicileri için oldukça önemlidir. Son günlerde petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor.

21 Mart 2024 itibariyle, benzinde 1.50 TL, motorinde ise 1.30 TL zam bekleniyor. Bu zam beklentisi, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.82 TL, benzin litre fiyatı ise ortalama 42.06 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, akaryakıt alımında olanları yakından ilgilendiriyor.