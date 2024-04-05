Makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, Vali Yardımcısı Adnan Kayık, Yozgat İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Yaklaşık 2 bin güvenlik güçlerinin yer alacağı bayram tedbirlerinde ilgili kurum ve kuruluşların bayram öncesi ve süresince sorumluluk alanlarında yaptıkları çalışmalar ve hazırlıklar ile ilgili brifing verdiği toplantıda, ayrıca ek tedbirler de ele alındı.

Vali Mehmet Ali Özkan, “Tüm vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla Valilik olarak tüm birimlerimizle birlikte gerekli önlemlerimizi aldık. Hem önemli bir geçiş noktasında bulunan İlimize gelecek olanlardan hem de İlimizden yola çıkacak ve geçecek olanlardan trafik kurallarına riayet etmelerini ve özellikle emniyet kemerine özel bir önem vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tedbirler alınınca ve bilinçli davranınca herkesin hayatı kolaylaşır diyen Vali Özkan, “Öncelikle sürücülerimizden bilinçli bir şekilde hız sınırlarına uymaları, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları, şerit ve takip kurallarına riayet etmeleri ile birlikte seyahat süresince konsantrasyonlarının dağılmaması, uykusuzluk ve yorgunluğa karşı mola vererek seyahat etmelerini istiyoruz, zaten trafik ekiplerimiz de 7/24 şehir içi ve şehirlerarası yollarda da yoğun bir denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunacaklar” dedi.

Şimdiden Yozgatlı hemşehrilerimizle birlikte tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ettiğini söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, bayramı kazasız/belasız bir şekilde, herhangi bir sorun yaşanmadan, rahat ve huzur içerisinde geçirmeyi temenni ettiklerini sözlerine ekleyerek bayram süresince görev yapacak tüm personele de başarılar temennisinde bulundu.