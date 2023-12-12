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Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Salih Uzun ve Haydar Altıntaş ile İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) mağduriyetini gidermek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) kademeli emeklilik hakkı için bir yasa teklifi sundu. İşte teklifin detayları...

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçesinde, 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler için yaş şartının kaldırıldığı ve mağduriyetin kısmen giderildiği belirtildi. Ancak, bu tarihten sonra işe başlayanlar için hala 58-60 yaş ve 7.000 prim günü şartı aranmaktadır. Teklifte, bu durumdaki bireyler için 1999-2008 arasındaki dönemde kademeli geçiş öngörülmektedir. Kadınlarda 43, erkeklerde ise 45 yaşından başlayarak her yıl için birer yıl artırılarak ve prim günü de 6.250 ile 7.000 arasında kademelendirilmesi önerilmektedir.

Buna ek olarak, bir gün ile EYT’yi kaçıran veya ilk işe giriş tarihi 2000 sonrasına rastlayan vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılması talebinde bulunmuştu.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışan vatandaşların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik gösterebilir. Ancak, kademeli emeklilik hakkındaki tam detaylar henüz net değildir.

Yasa teklifi, EYT mağduriyetine çözüm arayışında olan vatandaşlar ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Teklifin TBMM'deki süreci ve sonuçları, emeklilik hakkındaki güncel gelişmeleri takip edenler için merakla beklenmektedir.