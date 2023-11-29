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Kayış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul Bahçelievler Müftülüğüne atamasının yapılması nedeniyle Sorgun'daki görevine veda etti.

Kayış düzenlenen veda yemeğinde görev süreciyle alakalı olarak şunları söyledi: “Sorgun da görev yapmak benim için bir onur oldu. Hayırsever, dindar, muhafazakâr Sorgunlu kardeşlerimiz yaptığımız her çalışmada yanımızda oldular. Maddi ve manevi olarak bizleri desteklediler. Kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Dört yıllık görevim boyunca sürekli bir şekilde benimle birlikte çalışan gayret eden imam hatip ve müezzin kayyım arkadaşlarıma, Kur’an kursu hocalarıma, aile ve dini rehberlik bürosunda gayret gösteren hocalarıma, zekât koordinatörü hocama ve zekat koordinatörlüğünde çalışan arkadaşlarıma, gençlik koordinatörlerim başta olmak üzere gençlik koordinatörlüğünde çalışan hocalarıma, engelli ve bağımlılıkla mücadele koordinatörlerime, müdürlerim başta olmak üzere müftülük dairesinde yaptıkları çalışmalarla bize katkı sunan arkadaşlarıma hülasa bizlere müftülüğümüze müftülük çalışmalarımıza katkı sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor Allah’a ısmarladık diyorum. Hepiniz Allah’a emanet olunuz” dedi.