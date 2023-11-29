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Ziyaret ettiği ailelerle sohbet edip yakından ilgilenen Kaymakam Yıldırım, ailelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

İhtiyaçların ve taleplerin en kısa sürede karşılanacağını bildiren Kaymakam Yıldırım, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını, milletin her bir derdini kendilerine dert edindiklerini belirterek bunların çözümü konusunda tüm gayretleriyle çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hane ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini, sıkıntıları varsa en kısa sürede çözüm bulacaklarını ifade eden Yıldırım, “Gidilmedik hane, hatırı sorulmayan vatandaşımızı bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın derdini, taleplerini dinleyip, istek ve sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturacağız” dedi.

Hane ziyaretlerinin ardın Yıldırım, Güroğlu köyünde bulunan şehit Zemçi Doğan’ın kabrini de ziyaret ederek dua etti.