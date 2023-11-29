Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebeti ile Ankara'da düzenlenen "Kamu Spor Oyunları" kapsamında Türkiye Finallerinde Yozgat’ı temsilen katılan Sarıkaya Kaymakamlığı Kadın Basketbol Takımı Türkiye 3’üncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

Sporculardan Demir’e ziyaret1

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Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, “Elde edilen başarı sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda kadınların toplumda her alanda başarılı olabileceklerinin en güzel örneklerinden birini teşkil etti” dedi.

Sporculardan Demir’e ziyaret3

Gerçekleşen ziyaretin sonunda Kaymakam Demir sporculara başarı belgelerini takdim etti.

Kaynak: Mustafa Babayiğit