Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyetin 100’üncü yılı münasebeti ile Ankara'da düzenlenen "Kamu Spor Oyunları" kapsamında Türkiye Finallerinde Yozgat’ı temsilen katılan Sarıkaya Kaymakamlığı Kadın Basketbol Takımı Türkiye 3’üncüsü olarak turnuvayı tamamladı.

Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, “Elde edilen başarı sadece sportif bir zafer değil, aynı zamanda kadınların toplumda her alanda başarılı olabileceklerinin en güzel örneklerinden birini teşkil etti” dedi.

Gerçekleşen ziyaretin sonunda Kaymakam Demir sporculara başarı belgelerini takdim etti.