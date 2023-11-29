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Malatya Darende Özel Hacı Naciye Ateş Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve okulun rehber öğretmeni Hidayet Yıldız’ın moderatörlüğünde ‘Öğretmen Eğitimleri’ programının konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘TÜBİTAK-2204-A Lise Öğrenci Projeleri için İncelikler ve Düşünceler’ konulu 28 Kasım 2023 salı günü Zoom platformu üzerinden verdiği çevrimiçi seminerde öğrenci projelerinde göz önünde bulundurulmasında fayda gördüğü hususları ele aldı.

Farklı şehir ve okullardan proje konularına ilgi duyan farklı branşlardan öğretmenlerin de katıldığı buluşmada Prof. Dr. Mustafa Böyükata, öğrencilerin üniversitede ve iş hayatında takım çalışmalarına daha fazla ihtiyaç duyacaklarına değinerek proje faaliyetlerine dahil edilmelerinin önemini ortaya koydu.

Ödül elde etme kaygısıyla yola çıkmanın doğru bir yaklaşım olmayacağını vurgulayan Prof. Dr. Böyükata, projelerde iyi bir konu seçiminin güzel sonuçlara götüreceğini de bilim insanların hayatlarından örnekler vererek açıkladı. Proje süreçleriyle ilgili pek çok temel kavrama değinerek TÜBİTAK yarışmalarının harika fırsatlar sunduğunu belirtti.

Öğretmenlerin danışmanlık desteğiyle öğrenciler tarafından sunulan fikirlerin daha özel ve çalışılabilir hale dönüştürülmesinin gerektiğini, danışmanla aralarında serbest bir paylaşım ortamı sağlanması gerektiğini, dijital veya fiziksel bir iletişim zemini olması gerektiğini, proje konusunun sürekli geliştirilmesinde fayda olacağını ve benzeri pek çok noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Böyükata, liseli gençlerin proje çalışmalarına özendirilmesinin ne denli faydalı olacağını farklı yönleriyle orya koyduğu söyleşisinde katılımcılardan gelen sorulara da cevaplar verdi.

Katılımcıların memnuniyetine değinen moderatör Hidayet Yıldız yaptığı değerlendirmede, “Oldukça verimliydi. Bizim için özellikle proje nedir nasıl olmalıdır dendiğinde, hepimizin aklında canlanabilecek teorik bilgiler açısından zenginlik kattı ve uygulama noktasında bizlere yol gösterici olacaktır” dedi.

Yıldız Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya seminer sonunda teşekkür etti.